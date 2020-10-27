Кто умирает от коронавируса в Сумах чаще всего

По ее словам, чаще всего умирают пациенты в возрасте 65-69 лет – таких 20%. Дальше - 60-64 и 70-74 – по 16,5%, 80-84 - 14,5%.
Всего умерло в Сумах 103 человека.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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