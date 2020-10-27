Кто умирает от коронавируса в Сумах чаще всего Статистику предоставила сегодня, 9 ноября, начальница горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, чаще всего умирают пациенты в возрасте 65-69 лет – таких 20%. Дальше - 60-64 и 70-74 – по 16,5%, 80-84 - 14,5%. Всего умерло в Сумах 103 человека.