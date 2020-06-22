В Сумском горбюджете недобор в 137 млн грн Об этом сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая во время аппаратного совещания в мэрии 9 ноября.

В общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 1 536 млн грн, что составляет 76,5% к плану на год (2,007 млрд гривен).

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 137,1 млн грн, или -8,2%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 92,6 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 24,3 млн грн;

- единого налога – 29,3 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг - 7,0 млн гривен.

Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 107,4 млн грн, или -6,5%, за счет:

- налога на доходы физических лиц - 65,0 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 25,4 млн грн;

- единого налога – 25,2 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 6,2 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 85,0 млн грн (или на 5,9%) за счет налога на доходы физических лиц (+82,0 млн грн, или на 8,8%), акцизного налога (15,8 млн грн, или на 13,9 %), единого налога (14,8 млн грн, или на 8,0%).

Из общей суммы поступлений с начала года 66,3% (1,018 млрд грн) составляет налог на доходы физических лиц; 13,0% (199,3 млн грн) - единый налог; 8,8% (135,7 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 8,4% (128,9 млн грн) - акцизный налог.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 50,4 млн грн, что составляет 59,9% к плану на год и на 32,4 млн грн (или на 39,1%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступления бюджета развития составляют 8,2 млн грн (средства от отчуждения имущества – 5,2 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 1,9 млн грн, средства от продажи земельных участков – 1,1 млн гривен).

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 415,7 млн грн, что составляет 99,8% к плану на январь-октябрь по расписанию, в специальный фонд – 80,3 млн грн, что составляет 98,9% к плану на январь-октябрь по расписанию.