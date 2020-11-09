На Сумщине 14863 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 9 ноября в Сумской области 14863 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 377 человек (Сумы - 137, Шостка – 30, Ромны – 4, Ахтырка - 21, Глухов – 22, Лебедин – 46, Белопольский р-н - 9, Великописаревский р-н - 1, Глуховский – 7, Кролевецкий – 31, Лебединский – 3, Липоводолинский р-н - 2, Недригайловский р-н – 24, Ахтырский р-н - 5, Путивльский р-н – 1, Роменский р-н - 6, Сумской р-н – 26, Шосткинский - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 225 летальных случаев. 1 за минувшие сутки – Сумы.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 5868 человек, из них за минувшие сутки - 75 (Сумы - 61, Конотоп - 3, Ромны – 1, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 2, Краснопольский – 1, Сумской р-н - 7).