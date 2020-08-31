За неделю на Сумщине зарегистрировано 2860 ЧП Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 2 единицы автотракторной техники. Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 46 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 8 зданий, 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 820 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 4 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.