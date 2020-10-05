Умер бывший главный милиционер Сумщины

Об этом сообщается на странице «Ветераны-силовики Сумской области» в Фейсбуке.
«Уважаемые друзья, коллеги, у нас большая потеря ...
Сегодня ушел из жизни генерал-майор милиции, глава Сумской областной ветеранской организации ОО «Ассоциация ветеранов МВД Украины» Петр Дяченко.
За свою жизнь он сделал очень много добра, его знают и будут помнить как настоящего офицера, порядочного и честного, высоконравственного человека. Он воспитал не одно поколение правоохранителей, и своим призванием он считал служение людям.
Не хватает слов, чтобы передать боль от этой внезапной потери...
Ветеранская организация выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Николаевича, вечная и светлая ему память, Царство Небесное...», - говорится в сообщении.
Напомним, с апреля 2010-го по июнь 2012 года Петр Дяченко возглавлял управление МВД в Сумской области. До назначения на должность главного милиционера области г-н Дяченко был на пенсии и приказом министра восстановлен на службе в МВД.
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