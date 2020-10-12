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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:161304

В Сумах митингуют предприниматели

Сегодня, 9 ноября, сумские предприниматели собрались возле фонтана Садко.

Они требуют сократить проверки бизнеса, которые начались с попаданием Сум в «красную» зону карантина. На митинг собралось более сотни предпнимателей в сфере услуг, ресторанного бизнеса  и развлечений.

Напомним: несмотря на «красную» зону в Сумах Кабмин не запретил их работу с 9 ноября.

Как сообщил во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко, на свое обращение к Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по поводу не запрещения работы тех заведений, которые должны быть закрыты в условиях «красной» зоны (ресторанов, кафе, парикмахерских, спортклубов и т.д.) исполком Сумского горсовета получил отказ только по развлекательным заведениям, а также социальным и реабилитационным учреждениям.

Против работы остальных заведений Госкомиссия не возражает, при условии соблюдения всех противоэпидемических и санитарно-гигиенических норм, а также ограничении работы в вечернее и ночное время (ориентировочно - с 20.00 до 8.00). В связи с этим мэр попросил начальника отдела торговли горсовета Олега Дубицкого сообщить предпринимателям, что акция протеста, которую они запланировали проводить сегодня, в 10.00 возле фонтана «Садко», уже не имеет смысла.

Сегодня в 13.30 должно состояться внеочередное заседание исполкома, на котором будут уточняться только часы работы заведений.

Экономика Карантин Митинг Митинг протеста

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