На Сумщине пограничникам предлагали взятку В пункте пропуска «Бачевск» иностранец пытался подкупить сотрудников пограничного ведомства.

В пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Кыргызстана. Во время осуществления пограничного контроля мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 российских рублей за беспрепятственное пересечение государственной границы.

Как выяснилось, недавно данный иностранец уже пытался попасть в нашу страну, однако ему было в этом отказано в связи с тем, что он не смог подтвердить наличие достаточного финансового обеспечения для пребывания на территории Украины. Чтобы все же попасть в Украину, на этот раз он решил подкупить пограничников.

Сейчас объективным выяснением всех обстоятельств совершения 29-летним гражданином Кыргызстана уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 Уголовного кодекса Украины, занимаются работники Национальной полиции.