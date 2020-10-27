За неделю в Сумах проверили 145 предприятий и организаций на соблюдение правил карантина По поручению мэра Сум Александра Лысенко в городе продолжаются усиленные проверки мобильными группами по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий на работающих объектах, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города.

Как сообщил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий во время аппаратного совещания при городском голове, мобильными группами с участием специалистов правового управления и ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области на прошлой неделе проведено три рейда и обследовано около 18 предприятий торговли и общественного питания. В результате проверок за нарушение санитарных требований был составлен четыре протокола в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко доложил, что специалисты отдела совместно с правоохранителями в период со 2 по 6 ноября проверили 85 единиц городского пассажирского транспорта на 14-ти маршрутах. Количество составленных за неделю протоколов - 12, из них три - за нарушение карантинных правил. Вместе с тем, проводилась информационно-разъяснительная работа.

Кроме того, членами временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта проведено контрольные проверки, в ходе которых установлено, что санитарная обработка на четырех транспортных предприятиях и непосредственно в салонах авто проводится вовремя, согласно графикам. Перевозчикам даны рекомендации об усилении дезинфекционных мероприятий.

В общем, в период с 30 октября по 5 ноября мобильными группами было проведено 145 проверок на работающих объектах, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Сум, в том числе в кафе, магазинах заведениях бытового обслуживания и т.

Составлено 17 актов проверок и 12 протоколов. Проводились профилактические беседы по недопущению нарушений карантинных норм действующего законодательства.