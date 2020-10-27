Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37365

За неделю в Сумах проверили 145 предприятий и организаций на соблюдение правил карантина

По поручению мэра Сум Александра Лысенко в городе продолжаются усиленные проверки мобильными группами по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий на работающих объектах, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города.

Как сообщил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий во время аппаратного совещания при городском голове, мобильными группами с участием специалистов правового управления и ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области на прошлой неделе проведено три рейда и обследовано около 18 предприятий торговли и общественного питания. В результате проверок за нарушение санитарных требований был составлен четыре протокола в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко доложил, что специалисты отдела совместно с правоохранителями в период со 2 по 6 ноября проверили 85 единиц городского пассажирского транспорта на 14-ти маршрутах. Количество составленных за неделю протоколов - 12, из них три - за нарушение карантинных правил. Вместе с тем, проводилась информационно-разъяснительная работа.

Кроме того, членами временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта проведено контрольные проверки, в ходе которых установлено, что санитарная обработка на четырех транспортных предприятиях и непосредственно в салонах авто проводится вовремя, согласно графикам. Перевозчикам даны рекомендации об усилении дезинфекционных мероприятий.

В общем, в период с 30 октября по 5 ноября мобильными группами было проведено 145 проверок на работающих объектах, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Сум, в том числе в кафе, магазинах заведениях бытового обслуживания и т.

Составлено 17 актов проверок и 12 протоколов. Проводились профилактические беседы по недопущению нарушений карантинных норм действующего законодательства.

Общество

Новости

На Сумщине 14863 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:03
На Сумщине изменилось карантинное зонирование
06.11.2020 13:27
Сумчанин помог догнать и задержать пьяного водителя, устроившего ДТП
Сегодня 13:13
В Сумах дрифтер снес столб на парковке «Мануфактуры» (видео)
Сегодня 12:59
В Глухове рецидивист украл иконы у больной пенсионерки
Сегодня 12:53
На Сумщине подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки взяли под стражу
Сегодня 12:46
На Сумщине работницу агролесхоза подозревают в вырубке леса на миллион
Сегодня 12:12
Сумская полиция разыскивает «гадалку», которая выманила у пенсионерки более двухсот тысяч гривен
Сегодня 12:01
За неделю в Сумах проверили 145 предприятий и организаций на соблюдение правил карантина
Сегодня 11:37
Движение на Героев Сумщины восстановилось
Сегодня 11:05
На Сумщине пограничникам предлагали взятку
Сегодня 10:42
Сумские предприниматели перекрыли дорогу
Сегодня 10:33
view counter

Статьи

Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.