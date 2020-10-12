Сумская полиция разыскивает «гадалку», которая выманила у пенсионерки более двухсот тысяч гривен Мошенничество было совершено по переулку Суджанскому в Сумах. Войдя в доверие к пожилой жительнице областного центра, злоумышленница убедила ее в том, что у той «порча» и завладела всеми сбережениями.

В минувшую субботу днем 83-летняя жительница Сум пошла вынести пакет с мусором. На улице к ней подошла незнакомая женщина, поздоровалась и что-то спросила. После того, как завязался разговор, незнакомка вдруг начала говорить о том, что у бабушки «порча». «Завистливые люди, навели на вас сильную порчу, потому что завидуют вам, что у вас есть деньги, и живете вы в это нелегкое время неплохо. Поэтому, болезни ваши от этого. Но я могу помочь. Для этого надо провести обряд очищения над деньгами...».

Злоумышленница говорила так убедительно, что пенсионерка поверила в ее искренность. Кроме того, к собеседницам внезапно подошла еще одна женщина, сообщница мошенницы, и начала благодарить «гадалке» за помощь, которую та ей якобы когда-то оказала. В конце пенсионерка вместе с «целительницей» ушла к себе домой, собрала все свои сбережения в сумме 6000 долларов США и 45000 гривен, вынесла сверток с деньгами на улицу и передала его в руки злоумышленницы.

Та то ходила кругами, то пошептала над деньгами, а затем, подойдя к бабушке, отдала ей сверток обратно, сказав, чтобы та сейчас же шла домой, а сверток с деньгами ни в коем случае не разворачивала десять дней. Иначе «порча» не исчезнет.

Женщина, вернувшись домой, все таки не удержалась, и через несколько часов развернула сверток, но вместо своих долларов и гривен обнаружила в нем аккуратно нарезанный газетную бумагу. Поняв, что стала жертвой мошенничества, пенсионерка вызвала полицию.

Полиция проводит следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до трех лет лишения свободы. Правоохранители проводят необходимые розыскные мероприятия с целью установления местонахождения злоумышленниц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.