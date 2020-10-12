Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01341

Сумская полиция разыскивает «гадалку», которая выманила у пенсионерки более двухсот тысяч гривен

Мошенничество было совершено по переулку Суджанскому в Сумах. Войдя в доверие к пожилой жительнице областного центра, злоумышленница убедила ее в том, что у той «порча» и завладела всеми сбережениями.

В минувшую субботу днем 83-летняя жительница Сум пошла вынести пакет с мусором. На улице к ней подошла незнакомая женщина, поздоровалась и что-то спросила. После того, как завязался разговор, незнакомка вдруг начала говорить о том, что у бабушки «порча». «Завистливые люди, навели на вас сильную порчу, потому что завидуют вам, что у вас есть деньги, и живете вы в это нелегкое время неплохо. Поэтому, болезни ваши от этого. Но я могу помочь. Для этого надо провести обряд очищения над деньгами...».

Злоумышленница говорила так убедительно, что пенсионерка поверила в ее искренность. Кроме того, к собеседницам внезапно подошла еще одна женщина, сообщница мошенницы, и начала благодарить «гадалке» за помощь, которую та ей якобы когда-то оказала. В конце пенсионерка вместе с «целительницей» ушла к себе домой, собрала все свои сбережения в сумме 6000 долларов США и 45000 гривен, вынесла сверток с деньгами на улицу и передала его в руки злоумышленницы.

Та то ходила кругами, то пошептала над деньгами, а затем, подойдя к бабушке, отдала ей сверток обратно, сказав, чтобы та сейчас же шла домой, а сверток с деньгами ни в коем случае не разворачивала десять дней. Иначе «порча» не исчезнет.

Женщина, вернувшись домой, все таки не удержалась, и через несколько часов развернула сверток, но вместо своих долларов и гривен обнаружила в нем аккуратно нарезанный газетную бумагу. Поняв, что стала жертвой мошенничества, пенсионерка вызвала полицию.

Полиция проводит следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до трех лет лишения свободы. Правоохранители проводят необходимые розыскные мероприятия с целью установления местонахождения злоумышленниц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

04.11.2020 15:48

В Конотопе жертвой мошенников стала пожилая женщина

Жертвой мошенников на этот раз стала местная пенсионерка. Злоумышленники вновь использовали старую мошенническую схему, с «сыном», которому срочно нужны деньги...

19.10.2020 16:11

Мошенники опустошили банковский счет жительницы Белопольского района

Полицейские установили, что на мобильный номер 52-летней женщины поступил междугородный телефонный звонок....

16.10.2020 15:44

Полицейские разыскивают афериста, который выманил у женщины 1000 евро

Злоумышленник, под предлогом трудоустройства за рубежом, выманил у жительницы Глухова немалую сумму денег....

16.10.2020 12:12

На Сумщине мошенники за счет пенсионера обогатились на 128 000 гривен

Пожилому жителю Глухова позвонили неизвестные и сообщили о ДТП, в которое якобы попала его дочь....

12.10.2020 12:24

В Конотопе оперативно задержали мошенника

Действовал злоумышленник по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП», выполняя роль так называемого курьера: забрал у обманутой женщины деньги,...

Новости

На Сумщине 14863 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:03
На Сумщине изменилось карантинное зонирование
06.11.2020 13:27
Сумчанин помог догнать и задержать пьяного водителя, устроившего ДТП
Сегодня 13:13
В Сумах дрифтер снес столб на парковке «Мануфактуры» (видео)
Сегодня 12:59
В Глухове рецидивист украл иконы у больной пенсионерки
Сегодня 12:53
На Сумщине подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки взяли под стражу
Сегодня 12:46
На Сумщине работницу агролесхоза подозревают в вырубке леса на миллион
Сегодня 12:12
Сумская полиция разыскивает «гадалку», которая выманила у пенсионерки более двухсот тысяч гривен
Сегодня 12:01
За неделю в Сумах проверили 145 предприятий и организаций на соблюдение правил карантина
Сегодня 11:37
Движение на Героев Сумщины восстановилось
Сегодня 11:05
На Сумщине пограничникам предлагали взятку
Сегодня 10:42
Сумские предприниматели перекрыли дорогу
Сегодня 10:33
view counter

Статьи

Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.