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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46209

На Сумщине подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки взяли под стражу

Подозреваемый, который только месяц назад освободился из мест несвободы, на приговор суда по изнасилованию несовершеннолетней будет ждать за решеткой.

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры 31-летнему подозреваемому в разбойном нападении и изнасиловании несовершеннолетней решением суда 9 ноября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Конотоп 6 ноября. В полночь нападающий увидел 14-летнюю девушку, которая шла сама по улице. Мужчина догнал девушку и силой затащил ее на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

О содеянном девушка сообщила в полицию. Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Как выяснилось, мужчина 21 сентября освободился из мест лишения свободы, где провел около 13 лет за убийство молодой девушки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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