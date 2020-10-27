В Глухове рецидивист украл иконы у больной пенсионерки Полицейские установили причастность ранее судимого 27-летнего жителя Глухова к совершению кражи восьми икон и продуктов питания, - ночью он проник в дом 84-летней женщины и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, забрал понравившееся.

Как стало известно полицейским, молодой человек уже не в первый раз бывал в доме потерпевшей, каждый раз наживаясь на ее доверчивости. Но после того, как появился социальный работник, которая присматривала за прикованной к постели старой, у него эта возможность исчезла.

Поэтому ночью, с помощью топора, он сбил навесной замок и, попав в дом, похитил 8 икон и 10 кг сахара. Сам мужчина говорит, что он якобы услышал крик о помощи, поэтому и сорвал замок, чтобы зайти в дом. Однако по свидетельству соцработницы, бабушка не имеет возможности ни кричать, ни вообще громко и четко говорить. Этот факт ставит под сомнение слова подозреваемого. Кражу же икон он объяснял тем, что сама бабушка попросила их передать своей знакомой. Но и эти его слова не находят своего подтверждения. Куда же делся сахар - правоохранители выясняют.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.