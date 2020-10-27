Сумчанин помог догнать и задержать пьяного водителя, устроившего ДТП Водитель помог догнать и задержать мужчину, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Петропавловской. Позвонив заявителю, стражи порядка выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, не придерживаясь безопасного интервала, совершил столкновение с транспортным средством заявителя. Водитель ВАЗа, не останавливаясь, продолжил свое движение и оставил место ДТП.

Не растерявшись, заявитель поехал за ним, позвонил на линию 102 и сообщил направление его движения. Патрульные же поддерживали телефонную связь с заявителем и уже через несколько минут остановили автомобиль ВАЗ на автодороге Р-44, за пределами города. Как оказалось, 24-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил осмотр, который он прошел на месте остановки в присутствии свидетелей. 2,93 промилле - такой результат осмотра, который почти в 15 раз превышает допустимую норму.

На мужчину патрульные составили административные материалы:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП;

- ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

От управления гражданина отстранили.