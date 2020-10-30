Юные сумчане одержали победу во Всеукраинском конкурсе пианистов Ученики Сумской детской музыкальной школы №1 заняли призовые места на «Всеукраинском открытом фортепианном конкурсе «Ассоль», который проходил дистанционно в Запорожье.

Яркие победы одержали ученики 4-го, 5-го и 7-го классов. Софии Ярошенко жюри конкурса присудили гран-при, а лауреатами I премии стали Камила Лопатка и Мария Сенюк.

«Участие в различных творческих конкурсах и фестивалях является неотъемлемой частью работы нашей школы. Это своеобразный экзамен на уровень профессионализма как для учеников, так и для их преподавателей. Поддержка талантливых детей сегодня является чрезвычайно актуальной, ведь детям важно почувствовать, что их усилия, упорный труд, художественный поиск оценены не только родителями и преподавателями, но и профессиональными музыкантами, которые входят в состав уважаемого жюри конкурса», - отметил директор музыкальной школы Александр Палун.

От имени педагогического коллектива и родителей он выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании и поддержал выступления детей на конкурсной страницах в онлайн просмотрах, а также учащимся и преподавателям пожелал успехов и новых творческих побед.