Сумчанам перерахували кошти для виплати державної допомоги
Департамент соціального захисту населення повідомляє, що днями сумчанам було перераховано кошти для виплати державної допомоги окремим категоріям населення, які відсьогодні можна отримати в установах банків.
Мова йде про виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг громадянам:
- - у зв’язку з вагітністю і пологами;
- - при усиновленні дитини;
- - при народженні дитини;
- - на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- - на дітей одиноким матерям;
- - тимчасова державна допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
- - малозабезпеченим сім’ям;
- - відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років «муніципальна няня»;
- - особам із інвалідністю з дитинства та дітям із інвалідністю;
- - особам, які не мають права на пенсію, та особам із інвалідністю;
- на догляд;
- - щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду;
- - тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
- - щомісячна компенсаційна виплата;
- - непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
- - на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня;
- - на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;
- - на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- - грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за листопад 2020 року (основне нарахування).
Загальна сума виплачених коштів – 24122916,29 гривень.