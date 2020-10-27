Сумчанам перерахували кошти для виплати державної допомоги Департамент соціального захисту населення повідомляє, що днями сумчанам було перераховано кошти для виплати державної допомоги окремим категоріям населення, які відсьогодні можна отримати в установах банків.

Мова йде про виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг громадянам: - у зв’язку з вагітністю і пологами;

- при усиновленні дитини;

- при народженні дитини;

- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- на дітей одиноким матерям;

- тимчасова державна допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

- малозабезпеченим сім’ям;

- відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років «муніципальна няня»;

- особам із інвалідністю з дитинства та дітям із інвалідністю;

- особам, які не мають права на пенсію, та особам із інвалідністю;

- на догляд;

- на догляд; - щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду;

- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

- щомісячна компенсаційна виплата;

- непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

- на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня;

- на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

- на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за листопад 2020 року (основне нарахування). Загальна сума виплачених коштів – 24122916,29 гривень.