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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34276

Конотопчанин потерял 25 тысяч, пытаясь продать мебель

Очередной жертвой мошенников стал 36-летний житель Конотопа. Мужчина, пытаясь через Интернет продать мебель, наткнулся на мошенника, который выманил у него 25 000 гривен.

В минувшую субботу в Конотопский отдел полиции с заявлением о преступлении обратился 36-летний житель районного центра и сообщил, что стал жертвой мошенничества. Как рассказал мужчина правоохранителям, днем в Интернете он разместил объявление о продаже мебели. Буквально через 2 часа ему позвонил какой-то человек и сообщил, что хотел бы купить эту мебель. Покупатель заявил, что хотел бы сразу заплатить за товар, перечислив деньги на карточку продавца мебели через банковский терминал, а за товаром приедет позже, когда будет удобно.

Злоумышленник попросил конотопчанина взять свою банковскую карточку и пойти с ней к ближайшему терминалу, пообещав сразу «сбросить» на нее всю сумму денег. А чтобы все получилось сразу, посоветовал продавцу действовать по его «подсказкам» и выполнять все его инструкции. Наконец, вместо того, чтобы получить прибыль, продавец мебели, действуя по указаниям мошенника, сам потерял 25 000 гривен, перечислив деньги с собственной карточки неизвестно кому.

Следователь полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Полиция предупреждает: мошенники используют различные схемы и применяют хитрости, чтобы завладеть чужими деньгами, а потому, когда вы проводите любые операции с собственными банковскими карточками у банковских терминалов или банкоматов, не стоит пользоваться «советами» неизвестных телефонных собеседников. Те, кого очень заботят ваши деньги, чаще всего себе целью ставят то, как быстро их присвоить. Будьте осторожны и не доверяйте незнакомым людям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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