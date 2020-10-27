В Сумах поменяли карантинные ограничения

Учитывая эпидемическую ситуацию и показатели заболеваемости на территории Сум будут действовать запреты следующих видов деятельности:
- ограничения касаются и посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
- запрет на посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров и учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников) будет действовать только на территории городов Сумы, Ромны и Сумского района.