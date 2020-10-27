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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49309

Подозреваемого в разбойном нападении на таксиста в Шостке взяли под стражу

По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 24-летнему подозреваемому в разбойном нападении на таксиста по решению суда 8 ноября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 6 ноября в г. Шостка. 56-летний таксист сообщил в полицию, что неизвестный молодой человек попросил отвезти его на окраину города. По дороге пассажир вытащил предмет, похожий на гранату, и, угрожая им, заставил водителя пересесть на пассажирское сиденье. Передав пострадавшему в руки устройство, нападающий сел за руль, и они поехали на автозаправочную станцию. Там нападающий отобрал у таксиста 100 грн, после чего потерпевшему удалось сбежать из авто.

Уже через некоторое время сотрудники полиции, имея приметы похищенного авто, задержали нападавшего. По предварительным данным, молодой человек угрожал таксисту муляжом гранаты.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия) УК Украины, за содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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