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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:407731

Запреты и разрешения в «красной» эпидзоне на Сумщине

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были приняты новые ограничения.

Их пересмотрят через неделю.

«Решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС города Сумы, Ромны и Сумской район вошли в «красную» зону эпидопасности. Если в течение недели ситуация и в дальнейшем будет ухудшаться, то будем принимать решение о закрытии субъектов хозяйствования, где было обнаружено наибольшее количество правонарушений по соблюдению карантинных норм», - подчеркнул замглавы облгосадминистрации Сергей Банников.

Он также отметил, что во время заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС звучали предложения от руководителей органов местного самоуправления. В частности, это касается того, что они берут на себя полную ответственность по контролю за соблюдением жителями всех необходимых противоэпидемических ограничительных мер. В случае, если субъекты хозяйствования и в дальнейшем будут нарушать требования карантинных мероприятий, соответственно будет принято решение исполкома о их закрытии.

О большом количестве правонарушений в сфере соблюдения противоэпидемических требований субъектами хозяйствования в условиях карантина отметила и начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

По ее словам, только в период со 2 по 8 ноября представителями управления было осуществлено 521 обследование хозяйственной деятельности. Нарушение санитарных требований и правил установлены на 166 из них (31,8%). И это в то время, когда средний показатель выявленных нарушений по Украине за последнюю неделю составил 19,8%. Таким образом, уровень выявленных в области нарушений почти в 1,6 раза превышает средний по стране. На той территории области, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности, больше всего нарушений зарегистрировано в г. Сумы.

По сообщению сотрудника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Романа токарь, за последнюю неделю было составлено 152 протокола о нарушении административного законодательства в условиях карантина.

Поэтому, учитывая эпидемическую ситуацию и показатели заболеваемости на территории областного центра, г. Ромны и Сумского района, будут действовать запреты следующих видов деятельности:

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей «автоконцерта», - также запрещено приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания разрешено исключительно с 7:00 до 22:00, при условии соблюдения мер, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины № 641.

- ограничения касаются и посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

- запрет на посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров и учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников) будет действовать только на территории городов Сумы, Ромны и Сумского района.

Общество Карантин

Комментарии

Lis
Prav
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