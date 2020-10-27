Сумские копы нашли ночного дрифтера, въехавшего в столб (видео) И составили на него три админматериала.

8 ноября, ночью, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на парковке торгового центра «Мануфактура» на улице Харьковской. Заявитель сообщил, что водитель на легковушке во время дрифта наехал на электроопору и скрылся с места происшествия.

Только получив сообщение, экипаж полицейских остановил транспортное средство BMW, водитель которого двигался в темное время суток без включенного ближнего света фар. Осматривая автомобиль, инспекторы обнаружили, что он имеет механические повреждения. Сам же 26-летний гражданин пояснил, что он не справился с управлением и допустил наезд на электроопору уличного освещения. Далее он решил оставить место ДТП. Во время проверки документов выяснилось, что водитель не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и ч .2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. От управления его отстранили.