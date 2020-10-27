В Сумах обновили противоэпидемические мероприятия на период карантина Исполнительный комитет во время внеочередного заседания обновил перечень противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Сумской городской территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе, в том числе специализированные отделы типа кафетерий, буфет, чарочная т.д., расположенных в объектах торговли) должны прекращать прием посетителей в период с 22:00 до 7:00.

Запрещается деятельность в это время (с 22:00 до 7:00) и объектов торговли, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и на рынках, по продаже непродовольственных товаров, ТРЦ в части развлекательной деятельности; прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (в том числе в магазинах (отделениях), расположенных в ТРЦ); спортивных залов, фитнес-центров.

Разрешается посещение учебных заведений учащимися (воспитанниками) специальных школ, инклюзивно-ресурсных центров, учебно-реабилитационных центров и учениками 1-4 классов учреждений общего среднего образования, а также учреждений дошкольного, внешкольного образования (учащиеся 1-4 классов), индивидуальных занятий специализированной (художественной) образования при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников).

По-прежнему запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, в том числе в служебных кабинетах и офисах, общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе без одетых средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок), закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине. Также нельзя самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.

Субъектам хозяйствования, в том числе КП «Спецкомбинат» рекомендовано осуществлять перевозки и захоронения умерших с подозрением или подтвержденным случаем коронавирусной болезни (COVID-19) при строгом соблюдении противоэпидемических мероприятий (дезинфекции машины, с одетыми на работниках предприятия защитными костюмами, и с наличием отдельного водителя и т.п.).