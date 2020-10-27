В Сумах обновили противоэпидемические мероприятия на период карантина

Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе, в том числе специализированные отделы типа кафетерий, буфет, чарочная т.д., расположенных в объектах торговли) должны прекращать прием посетителей в период с 22:00 до 7:00.
Запрещается деятельность в это время (с 22:00 до 7:00) и объектов торговли, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и на рынках, по продаже непродовольственных товаров, ТРЦ в части развлекательной деятельности; прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (в том числе в магазинах (отделениях), расположенных в ТРЦ); спортивных залов, фитнес-центров.
Разрешается посещение учебных заведений учащимися (воспитанниками) специальных школ, инклюзивно-ресурсных центров, учебно-реабилитационных центров и учениками 1-4 классов учреждений общего среднего образования, а также учреждений дошкольного, внешкольного образования (учащиеся 1-4 классов), индивидуальных занятий специализированной (художественной) образования при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников).
По-прежнему запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, в том числе в служебных кабинетах и офисах, общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе без одетых средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок), закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине. Также нельзя самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.
Субъектам хозяйствования, в том числе КП «Спецкомбинат» рекомендовано осуществлять перевозки и захоронения умерших с подозрением или подтвержденным случаем коронавирусной болезни (COVID-19) при строгом соблюдении противоэпидемических мероприятий (дезинфекции машины, с одетыми на работниках предприятия защитными костюмами, и с наличием отдельного водителя и т.п.).