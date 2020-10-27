В центре Сум произошло две аварии Сегодня, 9 ноября, вечером в районе фонтана «Садко» произошло два ДТП.

Как сообщают очевидцы, как только завершилось оформление одной аварии и погрузка одного из автомобилей на эвакуатор, в этом же месте произошла еще одна.

Подробности позже.