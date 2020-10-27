Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:51601

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко прокомментировал свое увольнение

9 ноября - последний рабочий день главы области Романа Грищенко. Об этом он сказал во время посещения областной больницы.

По его словам, идет, чтобы заниматься другими делами, пишет Суспільне.

«Те задачи, которые ставились, выполнены. Сейчас будем заниматься несколько иной работой. Часть команды останется на месте, чтобы внедрять в дальнейшем проекты, нового главу области вводить в курс дела. Относительно дальнейшей моей судьбы - все будет так, как запланирует президент. Есть задача - мы ее будем выполнять. В нашей области я бы не назвал неэффективной работу. Посмотрите просто по шкале: из последних мест, на которые места мы передвинулись. Возможно, комментарий (премьер-министра Дениса Шмыгаля – Ред.) был не в отношении нашей области».

Напомним: увольнение Романа Грищенко Кабинет Министров Украины согласовал 4 ноября. Вместе с ним должностей лишились руководители Ивано-Франковской и Одесской ОГА. Перед тем, как принимать решение, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал: «В контексте развития регионов хотел бы поднять еще одну важную тему: эффективности работы губернаторов. Сегодня состоится согласования ряда кадровых вопросов».

Также Шмыгаль добавил: «Президент неоднократно подчеркивал, что у нас нет касты неприкасаемых: если чиновник демонстрирует некачественную, неэффективную работу или где-то не дотягивает, будут кадровые изменения и сегодня они будут».

Политика

Новости

В Сумах поменяли карантинные ограничения
Сегодня 14:47
На Сумщине 14863 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:03
На Сумщине изменилось карантинное зонирование
06.11.2020 13:27
На Сумщине повысятся тарифы: теперь на электроэнергию
Сегодня 19:19
В Конотопе пациенты жалуются на условия в больнице– туалет за ширмой и 11 градусов тепла (видео)
Сегодня 18:58
У Зеленского обнаружили COVID-19
Сегодня 18:57
Глава Сумской ОГА Роман Грищенко прокомментировал свое увольнение
Сегодня 18:51
В центре Сум произошло две аварии
Сегодня 18:49
У День української писемності та мови в Сумах створили калинову алею
Сегодня 18:44
В Сумах обновили противоэпидемические мероприятия на период карантина
Сегодня 18:21
Сумские копы нашли ночного дрифтера, въехавшего в столб (видео)
Сегодня 17:03
В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину: она - в больнице
Сегодня 16:04
view counter

Статьи

Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.