Глава Сумской ОГА Роман Грищенко прокомментировал свое увольнение 9 ноября - последний рабочий день главы области Романа Грищенко. Об этом он сказал во время посещения областной больницы.

По его словам, идет, чтобы заниматься другими делами, пишет Суспільне.

«Те задачи, которые ставились, выполнены. Сейчас будем заниматься несколько иной работой. Часть команды останется на месте, чтобы внедрять в дальнейшем проекты, нового главу области вводить в курс дела. Относительно дальнейшей моей судьбы - все будет так, как запланирует президент. Есть задача - мы ее будем выполнять. В нашей области я бы не назвал неэффективной работу. Посмотрите просто по шкале: из последних мест, на которые места мы передвинулись. Возможно, комментарий (премьер-министра Дениса Шмыгаля – Ред.) был не в отношении нашей области».

Напомним: увольнение Романа Грищенко Кабинет Министров Украины согласовал 4 ноября. Вместе с ним должностей лишились руководители Ивано-Франковской и Одесской ОГА. Перед тем, как принимать решение, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал: «В контексте развития регионов хотел бы поднять еще одну важную тему: эффективности работы губернаторов. Сегодня состоится согласования ряда кадровых вопросов».

Также Шмыгаль добавил: «Президент неоднократно подчеркивал, что у нас нет касты неприкасаемых: если чиновник демонстрирует некачественную, неэффективную работу или где-то не дотягивает, будут кадровые изменения и сегодня они будут».