На Сумщине повысятся тарифы: теперь на электроэнергию С 1 декабря будет действовать новый тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго».

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг №1998 от 4 ноября 2020 года, он составит 312,76 грн/МВт•ч (без НДС). В связи с этим увеличится стоимость универсальных услуг и изменится конечная цена электроэнергии для юридических потребителей.

Стоимость электроэнергии для населения не изменится! Согласно постановлению НКРЭКУ №220 от 26.02.2015 года, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 0,9 грн до 100 кВт-час в месяц и 1,68 грн свыше 100 кВт-час (с НДС).

Повышение также не касается таких юридических потребителей:

- многоквартирных домов и общежитий (работа лифтов, насосов и домофонов, освещение дворов, ступеней и номерных знаков);

- собственников (балансодержателей) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (бытовые потребности жителей);

- дачных, дачно-строительных, гаражно-строительных кооперативов, садовых обществ (технические цели, работа насосов и освещения территории);

- религиозных организаций (коммунально-бытовые нужды).

Для остальных юридических клиентов с 1 декабря 2020 года стоимость электроэнергии изменится, ведь тариф на передачу является одной из составляющих цены. Тариф поставщика универсальных услуг опубликован на нашем сайте в разделе «Поставка электроэнергии» / «Для бизнеса» - «Тарифы».

Напомним, после 31 декабря 2020 года право на универсальные услуги будут только бытовые потребители, то есть население, и малые небытовые потребители, сообщает ООО «Энера Сумы».