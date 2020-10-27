Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:19427

На Сумщине повысятся тарифы: теперь на электроэнергию

С 1 декабря будет действовать новый тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго».

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг №1998 от 4 ноября 2020 года, он составит 312,76 грн/МВт•ч (без НДС). В связи с этим увеличится стоимость универсальных услуг и изменится конечная цена электроэнергии для юридических потребителей.

Стоимость электроэнергии для населения не изменится! Согласно постановлению НКРЭКУ №220 от 26.02.2015 года, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 0,9 грн до 100 кВт-час в месяц и 1,68 грн свыше 100 кВт-час (с НДС).

Повышение также не касается таких юридических потребителей:

- многоквартирных домов и общежитий (работа лифтов, насосов и домофонов, освещение дворов, ступеней и номерных знаков);

- собственников (балансодержателей) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (бытовые потребности жителей);

- дачных, дачно-строительных, гаражно-строительных кооперативов, садовых обществ (технические цели, работа насосов и освещения территории);

- религиозных организаций (коммунально-бытовые нужды).

Для остальных юридических клиентов с 1 декабря 2020 года стоимость электроэнергии изменится, ведь тариф на передачу является одной из составляющих цены. Тариф поставщика универсальных услуг опубликован на нашем сайте в разделе «Поставка электроэнергии» / «Для бизнеса» - «Тарифы».

Напомним, после 31 декабря 2020 года право на универсальные услуги будут только бытовые потребители, то есть население, и малые небытовые потребители, сообщает ООО «Энера Сумы».

Экономика

Новости

В Сумах поменяли карантинные ограничения
Сегодня 14:47
На Сумщине 14863 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:03
На Сумщине изменилось карантинное зонирование
06.11.2020 13:27
На Сумщине повысятся тарифы: теперь на электроэнергию
Сегодня 19:19
В Конотопе пациенты жалуются на условия в больнице– туалет за ширмой и 11 градусов тепла (видео)
Сегодня 18:58
У Зеленского обнаружили COVID-19
Сегодня 18:57
Глава Сумской ОГА Роман Грищенко прокомментировал свое увольнение
Сегодня 18:51
В центре Сум произошло две аварии
Сегодня 18:49
У День української писемності та мови в Сумах створили калинову алею
Сегодня 18:44
В Сумах обновили противоэпидемические мероприятия на период карантина
Сегодня 18:21
Сумские копы нашли ночного дрифтера, въехавшего в столб (видео)
Сегодня 17:03
В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину: она - в больнице
Сегодня 16:04
view counter

Статьи

Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.