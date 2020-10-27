В Карпатах заблудились туристы из Сум В районе горы Малая Говерла заблудились четверо туристов из города Сумы.

Прикарпатские спасатели разыскивали двух туристов с нарушениями слуха. Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, пишет ПИК.

«Сегодня в 15:58 к прикарпатским спасателям поступило сообщение от коллег из Закарпатской области о том, что двое туристов недостатками слуха и речи заблудились в районе горы Малая Говерла Яремчанской МР и нуждаются в помощи спасателей», - говорится в сообщении.

В 17:40 спасатели встретили в удовлетворительном состоянии четырех туристов 36, 37, 36 и 35 лет, все жители города Сумы, и в 19:30 спасатели обеспечили их сопровождение до НСБ «Заросляк», откуда туристы на такси направились к месту временного проживания в село Лазещина, что на Закарпатье.