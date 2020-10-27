ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Бурынской городской ТИК Комиссия оставила без рассмотрения по существу жалобу кандидата в депутаты Бурынского городского совета Конотопского района Сумской области Шестака Р.

В ней субъект обращение оспаривал, в частности, бездействие Бурынской городской ТИК относительно нерассмотрения его заявления о нарушении избирательного законодательства при проведении местных выборов 25 октября 2020 года. Решение принято в связи с тем, что жалоба подана с нарушением установленных сроков обжалования.

Вместе с тем ЦИК по собственной инициативе рассмотрел факты, изложенные в указанной жалобе. В частности, комиссия констатировала, что со стороны Бурынской городской ТИК имело место неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Поэтому комиссия установила факт однократного грубого нарушения Бурынской городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлениям которых в состав этой комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 15 часов 10 ноября 2020 подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав.

Комиссия обязала указанную ТИК после формирования ее нового состава выполнить решение Сумского окружного административного суда по рассмотрению заявления кандидата в депутаты Бурынского городского совета Шестака Р.

Также ЦИК обратила внимание Бурынской городской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.