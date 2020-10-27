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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:483355

На Сумщине 434 новых случаев коронавируса: 11 летальных

По состоянию на 10 ноября в Сумской области 15297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 434 человек (Сумы - 287, Конотоп – 1, Ахтырка - 2, Глухов – 12, Лебедин – 12, Белопольский р-н - 4, Бурынский – 6, Великописаревский р-н - 1, Глуховский – 6, Конотопский – 1, Кролевецкий – 50, Лебединский – 7, Липоводолинский р-н - 1, Ахтырский р-н - 11, Путивльский р-н – 1, Середина-Будский – 3, Сумской р-н – 6, Ямпольский - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 236 летальных случаев. 11 за минувшие сутки (Сумы – 7, Конотопский район – 1, Конотоп – 1, Глухов – 1, Лебедин - 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 5988 человек, из них за минувшие сутки - 120 (Сумы - 99, Ромны – 1,Глухов – 1, Бурынский р-н - 7, Краснопольский – 2, Липоводолинский – 1, Путивлський – 2, Сумской р-н – 2, Ямпольский - 5).

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