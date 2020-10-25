Сумской футзалист сыграл за сборную 9 ноября в Дебрецене в товарищеской игре сошлись сборные Венгрии и Украины.

Обе команды задали довольно активный старт матча и обменялись быстрыми голами. После удара Рабла Ципун отбил мяч в аут. Тот же Рабл ввел мяч из-за боковой, и Надь ударом с дальней дистанции застал врасплох голкипера нашей команды - 1:0.

Впрочем, украинцы с ответом не замедлили сказаться. Наш Николай Белоцерковец удачно сыграл на позиции столба и прострелил на дальнюю штангу, где мяч уже караулил Зварыч - 1:1.

Удваивать преимущество нашей команды мог Корсун, однако, мощный выстрел Игоря приняла на себя перекладина дебреценских ворот.

На двадцатой минуте еще по одной возможности имели Белоцерковец и Шотурма, который вывел команду на площадку в роли капитана, однако, Аластич умело сыграл на последнем рубеже.

Свои лучшие качества за две секунды до свистка на перерыв пришлось демонстрировать и нашему голкиперу. Дрот пробивал с убойной позиции, но Ципун дотянулся до мяча ногой.

После перерыва к квартетам Шотурма, Корсун, Белоцерковец, Зварыч и Малышко, Королишин, Еремин, Грицына добавилась и третья четверка, в которой на площадке появились Педяш, Журба, Микитюк и Кузь.

Первую минуту второго тайма «желто-синие» начали с обстрела ворот соперника. Однако, Аластич справился с ударами Еремина и Грицыны.

На двадцать седьмой минуте в быструю контратаку убежали Норберт Хорват и Надь и поочередно нанесли по одному выстрелу в створ Ципуна. Кирилл с угрозами справился.

Еще дважды нашем киперу пришлось вступать в игру после мощных ударов от Ваша и Давида Ричарда.

Впрочем, на тридцать четвёртой минуте украинцы заработали угловой, который мастерски реализовали. Еремин отдал на Королишин, а Тарас пятой перевел мяч на Грицыны, который впервые вывел команду Александра Косенко вперед.

Довольно быстро венгры могли восстанавливать паритет. Однако, Дрот не воспользовался выходом один на один с Ципуном и не попал в ворота.

После быстрой контратаки с острого угла пробивал Кузь. Аластич своих партнеров не подвел и отбил мяч.

За 3:30 до окончания встречи хозяева пошли вперед с пятым полевым. Однако, особых угроз им создать не удалось. Зато, Белоцерковец после паса Шотурмы мог делать победу украинцев увереннее, но не сумел перебросить вратаря соперников.

Как результат - 2:1. Сборная Украины побеждает в первом поединке против Венгрии. Второй матч между этими командами состоится уже сегодня.

Венгрия - Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Надь (4) - Зварыч (6), Грицына (34)

Предупреждение: Малышко (40)

Венгрия: Марсел Аластич - Давид Ричард, Адам Ваш, Янош Рабл, Золтан Дрот (к) - Имре Надь, Норберт Хорват, Саболч Хорват, Петер Сабо, Милан Хаймаши, Георгий Шишка, Аттила Тот, Тамаш Синтес-Биро, Давид Мезей

Украина: Кирилл Ципун - Петр Шотурма (к), Игорь Корсун, Николай Белоцерковец, Михаил Зварич, Сергей Малышко, Тарас Королишин, Олег Еремин, Николай Грицына, Сергей Журба, Александр Педяш, Николай Микитюк, Тарас Кузь, Марьян Пелех, Юрий Савенко.

Пресс-служба Ассоциации футзала Украины