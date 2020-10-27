В Сумах полиция расследует ДТП, в котором пострадала женщина В результате ДТП под колеса легковушки попала местная жительница. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

9 ноября, около 14.30 по улице Герасима Кондратьева, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-21063. Его водитель, 68-летний житель областного центра, двигаясь по автодороге, совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в пределах пешеходного перехода. В результате ДТП 44-летняя сумчанка получила травмы и была доставлена на лечение в Сумскую областную клиническую больницу. Автомобиль с места происшествия изъят и отправлен на спецплощадку ГУНП.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.