Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40325

В Конотопе «гадалка» сняла «порчу» более чем на 13 тыс. гривен

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции, число пострадавших от подобного рода обмана не становится меньше.

В Конотопский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя жительница райцентра. Она рассказала: после полудня вблизи соседнего дома к ней подошла незнакомка и заговорила о здоровье: мол, у пенсионерки часто болеют члены семьи и их вроде бы преследуют неудачи. И причиной этому якобы есть сильная порча. В конце концов, женщина настолько заморочила ей голову, что та отдала ей зарубежной и отечественной валютой деньги на общую сумму 13 400 гривен.

Работники полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество» и ведут поиски мошенницы.

Правоохранители снова предостерегают граждан быть крайне осторожными в общении с незнакомцами, особенно когда речь заходит о деньгах. Аферисты под любым предлогом пытаются добраться до ваших сбережений, а так называемые «гадалки» и «целительницы» еще и на подсознательном уровне владеют различными методами психологического воздействия, в том числе и определенным уровнем гипноза. Людям, особенно пожилым, стоит вообще избегать разговоров о подобного рода «исцелениях», поскольку это - одна из древнейших и популярнейших в преступных кругах схема, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
view counter

Статьи

Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
Сегодня 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
Сегодня 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.