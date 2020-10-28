В Конотопе «гадалка» сняла «порчу» более чем на 13 тыс. гривен Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции, число пострадавших от подобного рода обмана не становится меньше.

В Конотопский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя жительница райцентра. Она рассказала: после полудня вблизи соседнего дома к ней подошла незнакомка и заговорила о здоровье: мол, у пенсионерки часто болеют члены семьи и их вроде бы преследуют неудачи. И причиной этому якобы есть сильная порча. В конце концов, женщина настолько заморочила ей голову, что та отдала ей зарубежной и отечественной валютой деньги на общую сумму 13 400 гривен.

Работники полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество» и ведут поиски мошенницы.

Правоохранители снова предостерегают граждан быть крайне осторожными в общении с незнакомцами, особенно когда речь заходит о деньгах. Аферисты под любым предлогом пытаются добраться до ваших сбережений, а так называемые «гадалки» и «целительницы» еще и на подсознательном уровне владеют различными методами психологического воздействия, в том числе и определенным уровнем гипноза. Людям, особенно пожилым, стоит вообще избегать разговоров о подобного рода «исцелениях», поскольку это - одна из древнейших и популярнейших в преступных кругах схема, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.