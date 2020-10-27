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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33361

На Сумщине продолжают травмироваться дети

На больничные койки в результате бесконтрольности со стороны взрослых попали двое подростков и годовалый малыш.

С тупой травмой грудной клетки в больницу попал 13-летний подросток - парень получил повреждения во время игры с мячом. С отравлением лекарственным средством была госпитализирована 15-летняя девушка. По ее словам, она просто не рассчитала необходимое количество препарата и выпила его больше, чем было необходимо. С термическими ожогами живота был доставлен в больницу годовалый ребенок, который опрокинул на себя сосуд с кипятком.

По каждому из этих фактов работники полиции проводят соответствующие проверки, и констатируют, что травм можно было бы избежать, если бы взрослые были более внимательными и контролировали поведение и безопасность детей.

Подросткам следует объяснить последствия их необдуманных и рискованных поступков. Ведь часто подвижные игры не только доставляют удовольствие и пользу, но и могут стать причиной травмы, если не соблюдать определенные правила безопасности.

В возрасте 13-15 лет дети стремятся к самостоятельности. Со стороны взрослых разумно будет дать им некоторую свободу действий. Но есть вопросы, которые взрослые должны четко контролировать. И безопасность подрастающего поколения - самое главное из них. Если вы доверяете ребенку самостоятельный прием лекарств, то сначала следует показать ему правильную дозировку медицинского препарата, чтобы избежать случайного отравления, и предостеречь, ни при каких обстоятельствах не употреблять больше отведенной нормы. Также взрослым следует контролировать досуг своих детей: длительность, время и место прогулок и отдыха вне дома, окружение подростка, круг интересов и т.д.

Родителям совсем маленьких детей работники полиции советуют устроить дома безопасную среду и убрать в недоступные для ребенка места все опасные для нее вещи: колющие и режущие предметы, медикаменты и бытовую химию, элементы питания, домашние цветы с едким ядовитым соком, электропровода и т.п. Закройте специальными заглушками розетки. Надежно закройте все ящички и дверцы шкафов. Мебель и предметы интерьера, которые ребенок может толкнуть или потянуть на себя - надежно закрепить. Следует постоянно контролировать малыша, чтобы он не упала с дивана, кроватки или коляски - в противном случае малыш может получить серьезные травмы головы и конечностей.

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