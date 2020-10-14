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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44528

Как будет действовать карантин «выходного дня»

Министерство здравоохранения предлагает усилить карантинные мероприятия.

Их уже в ближайшие дни рассмотрят на заседании Правительства. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы понимаем, что полный локдаун будет большим испытанием для экономики Украины, в частности, для малого и среднего бизнеса. Но нам важно разорвать цепь передачи заболевания. Поэтому мы инициируем введение жесткого карантина «выходного дня». Это поможет уменьшить количество контактов между людьми», - подчеркнул глава Минздрава.

Министр отметил, что прогнозно такой карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Работать будут исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. В то же время Минздрав инициирует закрытие развлекательных и торговых центров в выходные дни, а также ограничения работы ресторанов до режима «на вынос».

Общество Карантин

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