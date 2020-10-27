Карантин выходного дня будет неэффективным ограничительным методом – эксперт

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил бывший главный санитарный врач Святослав Протас.

"Если мы говорим о карантине выходного дня, то это только два дня, при инкубационном периоде коронавируса в две недели. Если человек пять дней на работе, а потом два дня дома, то нет смысла ограничивать работу развлекательных заведений. Соответственно, карантин выходного дня абсолютно не будет иметь никакого значения. В стране разгорелась эпидемия, 25% населения переболело или болеет, поэтому карантин выходного дня будет неэффективным ограничительным методом. Его значение будет минимальным и практически неощутимым в масштабах Украины", – сказал С. Протас.

По его словам, единственный источник инфицирования – больной человек. Для того, чтобы управлять эпидемическим процессом, нужно было изначально работать в очагах заражения, отслеживать контактных и бессимптомных больных, и изолировать их.

"Как показывает опыт Китая, только такие действия могут прервать цепь передачи и остановить эпидемию. У нас этим никто не занимается, и заниматься не будет»,- резюмировал С. Протас.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что будет означать введение карантина выходного дня.