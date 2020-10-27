Президент наградил работников культуры Сумщины Владимир Зеленский подписал Указ президента Украины №491/2020 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства».

За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство «Заслуженным мастером народного творчества Украины» стала мастер художественно-декоративного ткачества с Сумщины Калмыкова Раиса Ивановна; «Заслуженным работником культуры Украины» - преподаватель коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумской профессиональный колледж искусств и культуры имени Д.С.Бортнянского» Бошко Нинель Владимировна; «Заслуженным художником Украины» - художник-график, живописец из Сум Василевский Игорь Эдуардович.