Нужен полный локдаун – в Госпотребслужбе оценили эффективность карантина выходного дня Карантин выходного дня, который планируют ввести в правительстве, будет менее эффективным, чем полный локдаун.

Такое мнение высказал "Апострофу" глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По мнению Олега Рубана, карантин выходного дня — это кратковременная мера, которая, впрочем, может помочь прервать цепочки заражений.

"Если все будет соблюдаться правильно и на протяжении нескольких недель, то это поможет. Но я приверженец полного кратковременного локдауна, чем обходиться такими кратковременными мерами", - отметил Рубан.

Впрочем, даже если уже на этих выходных введут частичный локдаун, это еще не значит, что статистика заболеваемости пойдет резко вниз.

"Это один из легких вариантов снижения социальной активности и оценить эффект от него мы сможем, в лучшем случае, только через три недели", - резюмировал Рубан.