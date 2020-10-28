Нужен полный локдаун – в Госпотребслужбе оценили эффективность карантина выходного дня

Такое мнение высказал "Апострофу" глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
По мнению Олега Рубана, карантин выходного дня — это кратковременная мера, которая, впрочем, может помочь прервать цепочки заражений.
"Если все будет соблюдаться правильно и на протяжении нескольких недель, то это поможет. Но я приверженец полного кратковременного локдауна, чем обходиться такими кратковременными мерами", - отметил Рубан.
Впрочем, даже если уже на этих выходных введут частичный локдаун, это еще не значит, что статистика заболеваемости пойдет резко вниз.
"Это один из легких вариантов снижения социальной активности и оценить эффект от него мы сможем, в лучшем случае, только через три недели", - резюмировал Рубан.