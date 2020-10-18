За убийство знакомого двум мужчинам грозит пожизненное лишение свободы Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые убили знакомого.

Установлено, что 27 августа 2020 года в полицию в г. Белополье обратились жители многоэтажки с жалобами на подозрительный запах в одной из квартир. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. При этом мать умершего, которая имеет определенные расстройства здоровья, уверяла, что ее сын просто спит.

В кратчайшие сроки следствием было установлено, что к убийству причастны двое местных. Как выяснилось, 24 августа ночью они познакомились с потерпевшим на улице. Мужчины продолжили общение уже в квартире погибшего, где и остались на ночь. Утром гости начали упрекать хозяину квартиры, что тот очень грубо ведет себя со своей матерью. На этой почве между ними начался словесный конфликт, который перерос в драку, во время которой один из подозреваемых душил потерпевшего, а другой несколько раз ударил его ножом. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемых, одному из которых 26 лет, а другому 30 лет, квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, за содеянное им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Приговор они ждут в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.