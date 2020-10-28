Перед зимой на Сумщине решили начать текущий ремонт на автодороге Н-12 Сумы - Полтава

Работы ведутся от села Верхняя Сыроватка в направлении города Тростянец - км 16 + 500 - км 21 + 000 протяженностью 4,5 км и км 21 +400 - км 25 + 500 протяженностью 4,1 км. Проводится фрезерование, выравнивание профиля дороги, обустройство усиленного слоя основания из ЩПТ, обустройство нижнего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона. Работы выполняет подрядная организация - ООО «Автомагистраль-Юг». Служба автомобильных дорог в Сумской области непрерывно контролирует ход и качество выполнения работ.