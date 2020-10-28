Сумські щепкінці поновлюють онлайн показ своїх вистав

Нагадаємо, що загалом від початку карантинного періоду щепкінці скористалися цим форматом понад 200 разів, який схвально зустріли численні театральні шанувальники.
Тож, з 11 листопада пропонуємо для онлайн перегляду наступні вистави:
Середа, 11 листопада:
Драматична поема «Пер Гюнт» Г. Ібсена у постановці режисера Романа Козака (18.00)
Четвер, 12 листопада:
Комедія Е. Ростана «Сірано де Бержерак» у постановці Романа Козака (18.00)
П’ятниця, 13 листопада:
Пластичний перформанс «Шинель» за повістю М.Гоголя (режисер-постановник Артем Вусик) – (18.00)
Субота, 14 листопада:
Драма «Розрада Апокаліпсисом. Частина 1» за твором Лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич (режисер – постановник Лінас Зайкаускас) – (18.30)
Неділя, 15 листопада:
Казка Е.Гофмана «Лускунчик» (режисер-постановник Роман Козак) – (11.00)
Драма «Розрада Апокаліпсисом. Частина 2» - (18.30)
Вистави будуть викладатися тут.