Сумські щепкінці поновлюють онлайн показ своїх вистав З 11 листопада щепкінці відновлюють показ своїх вистав у режимі онлайн на офіційній сторінці театру у фейсбуці.

Нагадаємо, що загалом від початку карантинного періоду щепкінці скористалися цим форматом понад 200 разів, який схвально зустріли численні театральні шанувальники. Тож, з 11 листопада пропонуємо для онлайн перегляду наступні вистави: Середа, 11 листопада: Драматична поема «Пер Гюнт» Г. Ібсена у постановці режисера Романа Козака (18.00) Четвер, 12 листопада: Комедія Е. Ростана «Сірано де Бержерак» у постановці Романа Козака (18.00) П’ятниця, 13 листопада: Пластичний перформанс «Шинель» за повістю М.Гоголя (режисер-постановник Артем Вусик) – (18.00) Субота, 14 листопада: Драма «Розрада Апокаліпсисом. Частина 1» за твором Лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич (режисер – постановник Лінас Зайкаускас) – (18.30) Неділя, 15 листопада: Казка Е.Гофмана «Лускунчик» (режисер-постановник Роман Козак) – (11.00) Драма «Розрада Апокаліпсисом. Частина 2» - (18.30) Вистави будуть викладатися тут.