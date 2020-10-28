«Альянс» впервые в сезоне выиграл в Ахтырке Сегодня, 10 ноября, в Ахтырке прошел матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» принимал ривненский «Верес». Для соперников это была уже третья игра в сезоне: в товарищеском матче липоводолинцы были сильнее 3:2, в кубке Украины проиграли 0:3, тоже в Ахтырке.

Сегодня счет уже на 8-й минуте открыл нападающий гостей Геннадий Пасич, для которого стадион в Ахтырке хорошо знаком, ведь он играл за местный «Нефтяник» несколько лет. Во втором тайме липоводолинцы отыгрались: дубль на счету Сергея Загинайлова (52 и 87-минуты).

После 9 встреч на счету «Альянса» 13 очков, и он поднимается в турнирной таблице на 11-е место, имея три игры в запасе.