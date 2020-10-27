Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57649

В центре Сум произошло два ДТП с разницей в полчаса

9 ноября в районе фонтана «Садко» произошло два ДТП.

Около 16.30 инспекторам поступило сообщение о столкновении двух легковушек на перекрестке улиц Героев Сумщины - Гагарина - Харьковской и площади Покровской. Предварительно, 26-летний водитель транспортного средства Daewoo Lanos, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, водитель которого двигался прямо во встречном направлении. Вследствие ДТП 23-летний водитель Mitsubishi Lancer получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу.

Около 18.00 в этом же месте произошло еще одно ДТП, но водители договорились урегилировать его при помощи европротокола.

Право Дтп

По тематике

Под Сумами ГАЗель «слетела» в кювет: пострадала пассажирка
04.11.2020 14:31

Под Сумами ГАЗель «слетела» в кювет: пострадала пассажирка

На трассе Сумы-Юнаковка, в результате съезда автомобиля «ГАЗель» с проезжей части в кювет пострадала его пассажирка....

В Сумах автоледи врезалась в забор и ушла с места аварии
02.11.2020 20:16

В Сумах автоледи врезалась в забор и ушла с места аварии

Авария произошла сегодня, 2 ноября, около 8 утра на ул. Сергея Табалы....

В Сумах произошло два ДТП на Роменской
01.11.2020 19:26

В Сумах произошло два ДТП на Роменской

В течение нескольких часов на улице Роменской произошло два ДТП....

В Конотопе не разминулись «Таврия» и велосипедист
29.10.2020 10:05

В Конотопе не разминулись «Таврия» и велосипедист

Конотопская полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором травмирован велосипедист....

В центре Сум автоледи врезалась в забор
27.10.2020 08:44

В центре Сум автоледи врезалась в забор

Авария произошла вечером 26 октября....

view counter

Статьи

Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
Сегодня 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
Сегодня 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.