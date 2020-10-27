В центре Сум произошло два ДТП с разницей в полчаса 9 ноября в районе фонтана «Садко» произошло два ДТП.

Около 16.30 инспекторам поступило сообщение о столкновении двух легковушек на перекрестке улиц Героев Сумщины - Гагарина - Харьковской и площади Покровской. Предварительно, 26-летний водитель транспортного средства Daewoo Lanos, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, водитель которого двигался прямо во встречном направлении. Вследствие ДТП 23-летний водитель Mitsubishi Lancer получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу.

Около 18.00 в этом же месте произошло еще одно ДТП, но водители договорились урегилировать его при помощи европротокола.