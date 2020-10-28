За 10 місяців на Сумщині зафіксовано понад 7 тисяч повідомлень про домашнє насильство Правоохоронці попереджають про адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства.

Українське законодавство домашнє насильство трактує як дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства, вчинені в сім’ї або в межах місця проживання, які призводять до фізичних або психологічних страждань, розладу здоров’я, втрати працездатності, емоційно залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

За 2020 рік в Сумській області зареєстровано 7054 повідомлення про домашнє насильство, з них складено 3430 протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення «Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування». А також 686 особам винесений терміновий заборонний припис.

Відповідальність за вчинення домашнього насильства передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або арешт на строк до 6 місяців. Але крім цього, злочинцеві, який вчинив дії будь-якої форми домашнього насильства, тепер загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі до 2 років. На додаток, тепер суд може накласти на особу ряд обмежувальних заходів. Наприклад, заборонити суспільно проживати з потерпілим, обмежити спілкування з дитиною, заборонити наближатись до потерпілої особи на певну відстань.

Фізичному та сексуальному насильству в Україні щорічно піддається приблизно 1 мільйон жінок, при цьому звертається до поліції максимум 10%. Жертвами домашнього насильства нерідко стають діти. Більш того, кожен десятий українець вважає, що фізичне покарання дитини — не є насильством в окремих випадках. Також жертвами стають ті особи, які повністю або частково недієздатні, люди з вадами психічного розвитку або попросту ті, хто слабкіший за своїх кривдників як фізично, так і психологічно.

Що робити, якщо ви зіткнулись з домашнім насильством?

У разі виникнення насильства над вами або іншою особою ви можете звернутись на спецлінію «102» або до Національної гарячої лінії із запобігання насильства - 0800 500 335 або 386.

Міністерство внутрішніх справ запустило в месенджері Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству (Приєднатися до нього можна за посиланням @police_helpbot).

Відділ комунікації поліції Сумської області