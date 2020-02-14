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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской студент с «бронзой» чемпионата Европы

В хорватском Порече завершился чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

Студент СумГУ Геворг Манукян стал бронзовым призером чемпионата в весе до 81 кг.

В решающей схватке за медаль Геворг сумел эффектным броском на оценку иппон победить венгра Роберта Райкая. Отметим, что сама схватка длилась более 8 минут. Это была единственная медаль сборной Украины на турнире.

Спорт Геворг Манукян Дзюдо

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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