Сумской студент с «бронзой» чемпионата Европы

Студент СумГУ Геворг Манукян стал бронзовым призером чемпионата в весе до 81 кг.
В решающей схватке за медаль Геворг сумел эффектным броском на оценку иппон победить венгра Роберта Райкая. Отметим, что сама схватка длилась более 8 минут. Это была единственная медаль сборной Украины на турнире.
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