В Глухове “Mitsubishi” едва не сбила женщину с коляской, переходившую дорогу по “зебре” Под колеса иномарки едва не попали женщина и маленький ребенок – столкновения чудом удалось избежать

Об этом инциденте журналистам Глухов.INFO рассказала сама участница событий, надеясь с помощью огласки в СМИ найти решение наболевшей проблемы, а именно остудить горячие головы лихачей, не пропускающих людей на пешеходной зоне.

Неприятный случай произошел сегодня, приблизительно в 16.45. Женщина с малышкой в коляске переходила по “зебре” около АТБ, как вдруг к переходу стремительно стало приближаться авто

– Я внимательно посмотрела, чтобы никто не ехал. Двинулась переходить дорогу. Но девушка на иномарке вообще останавливаться не собиралась…еще немного бы и произошла бы беда – в шоковом состоянии прокомментировала ситуацию женщина

Столкновения все же удалось избежать: владелица “Mitsubishi” резко затормозила, а после завернула в переулок между многоэтажным домом и супермаркетом. Но на этом конфликт не закончился. Со слов собеседницы, автоледи выскочила из машины и обрушила на нее поток претензий, видите ли ее не пропустили и она вынуждена была совершить опасный маневр:

– Вместо того, чтобы признать свою вину, женщина решила действовать по принципу лучшая защита – нападение. Надменным тоном стала описывать масштабы трагедии, если бы вдруг не затормозила. Сказала, что снесла бы меня, или коляску с ребенком. Но о самом главном она умолчала, ведь любой вменяемый водитель знает ПДД и должен им следовать, т.е. пропускать на нерегулируемом пешеходном переходе людей. О чем я и сказала лихачке, предложив вызвать на место событий полицию. В ответ же услышала, мол она не заметила меня с ребенком, и что это мне нужно было ее “королеву” пропустить.