На Сумщине 15662 случая коронавируса: подробности По состоянию на 11 ноября в Сумской области 15662 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 365 человек (Сумы - 104, Конотоп – 71, Ромны – 6, Ахтырка - 4, Глухов – 9, Лебедин – 28, Белопольский р-н - 12, Бурынский – 26, Великописаревский р-н - 1, Глуховский – 1, Конотопский – 10, Краснопольский – 4, Кролевецкий – 27, Лебединский – 1, Недригайловский – 1, Ахтырский р-н - 15, Путивльский р-н – 2, Роменский – 1, Сумской р-н – 6, Тростянецкий – 25, Ямпольский - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 243 летальных случаев. 11 за минувшие сутки (Сумы – 2, Лебедин – 3, Лебединский район -1, Тростянецкий район - 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6182 человек, из них за минувшие сутки - 194 (Сумы - 61, Конотоп – 50, Глухов – 7, Лебедин – 1, Белопольский район – 3, Глуховский – 2, Конотопский - 4, Кролевецкий – 4, Липоводолинский – 14, Недригайловский – 24, Путивлський – 1, Роменский – 9, Тростянецкий – 1, Ямпольский - 13).