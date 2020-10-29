Роменские пиротехники отправились на Донбасс Специалисты пиротехнического отделения Межрегионального центра быстрого реагирования прибыли в Донецкую область.

Там вместе с коллегами из других регионов роменчане будут очищать территорию от взрывоопасных предметов. Работы будут проводиться непосредственно в с. Гнутово Донецкой области при поддержке Европейского Союза в рамках Общего проекта ГСЧС Украины и представительства ХАЛО ТРАСТ в Украине «Гуманитарная противоминная деятельность на востоке Украины».

10 ноября в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области состоялось торжественное мероприятие, во время которого пиротехники получили технику, имущество и оборудование в рамках реализации этого совместного проекта.