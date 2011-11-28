На Сумщине почти в два раза выросло количество больничных Фонд социального страхования с начала осени фиксирует значительный рост количества больничных листов.

В Сумской области рост числа больничных в октябре по сравнению с сентябрем составил 90,8%. Фонд отмечает, что темпы прироста листов по временной нетрудоспособности самые большие в регионах, в которых областные центры отнесены к «красному» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности.