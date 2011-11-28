Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1034

На Сумщине почти в два раза выросло количество больничных

Фонд социального страхования с начала осени фиксирует значительный рост количества больничных листов.

В Сумской области рост числа больничных в октябре по сравнению с сентябрем составил 90,8%.

Фонд отмечает, что темпы прироста листов по временной нетрудоспособности самые большие в регионах, в которых областные центры отнесены к «красному» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности.

Общество Больничные
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

12.04.2019 11:26

На Сумщине усилят контроль за обоснованность выдачи больничных

Такое поручение дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА....

На Сумщине торгуют больничными
28.09.2018 12:00

На Сумщине торгуют больничными

На Сумщине разоблачили еще одну главу врачебно-консультативной комиссии при получении взятки за выдачу больничного....

13.05.2014 11:47

Сумские власти хотят знать подробности о больничных чиновников

Новая власть настойчиво интересуется больничными чиновников, которые начали массово болеть после отставки мэра Сум Геннадия Минаева.... 4

07.05.2014 12:00

Сумские власти недовольны обилием больничных у чиновников

В Сумах проверят больничные руководителей управлений, отделов и коммунальных предприятий горсовета.... 1

28.11.2011 11:27

Сумские транспортники легли на больничный

Начальник горотдела логистики Валерий Семесенко и директор КП «Электроавтотранс» Виктор Чалый оказались 28 ноября на больничном.... 3

view counter

Статьи

Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
Вчера 15:41
Новий склад Сумської облради сформують представники 6 партій
Вчера 09:07
Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони?
Вчера 09:05
Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
10.11.2020 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
10.11.2020 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.