На Сумщине почти в два раза выросло количество больничных

В Сумской области рост числа больничных в октябре по сравнению с сентябрем составил 90,8%.
Фонд отмечает, что темпы прироста листов по временной нетрудоспособности самые большие в регионах, в которых областные центры отнесены к «красному» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности.
Такое поручение дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА....
На Сумщине разоблачили еще одну главу врачебно-консультативной комиссии при получении взятки за выдачу больничного....
Новая власть настойчиво интересуется больничными чиновников, которые начали массово болеть после отставки мэра Сум Геннадия Минаева.... 4
В Сумах проверят больничные руководителей управлений, отделов и коммунальных предприятий горсовета.... 1
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