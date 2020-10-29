На Сумщине упал МАФ и привалил автомобиль Сегодня, 11 ноября, утром в Шостке по ул. Онуприенко, возле автостоянки в районе дома №7 упало сооружение для торговли овощами.

Пристройка принадлежит депутату Шосткинского горсовета прошлого созыва. Под завалами оказался автомобиль Ауди. Люди не пострадали, пишет Шостка.инфо.