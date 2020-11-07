Рятувальники попереджають сумчан про небезпеку короткого замикання

Тож Служба порятунку закликає громадян завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті при користуванні електричними приладами для того, щоб не стати частиною невтішної статистики. Зокрема, не застосовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання; не користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами, іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або деформування; не експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості; не залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади; не використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок; не використовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу, інших предметів; не можна заклеювати електропроводку шпалерами або горючими матеріалами;

З початку року в Сумах виникло 237 пожеж (третина –від короткого замикання електромережі), що не лише завдали матеріальних збитків на суму понад 9 млн грн., але й забрали життя чотирьох людей.