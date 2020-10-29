На Сумщине поймали кассира, которая присвоила 273 тыс. грн Работники следствия и прокуратуры сообщили жительнице Тростянецкого района о подозрении в присвоении и легализации чужих денег.

Как установило следствие, женщина работала кассиром в компании по оказанию услуг экспресс-доставки. Имея доступ к денежной наличности клиентов, полученной для дальнейшего ее перевода, зачисления на счета получателей тому подобное, женщина присвоила 273 тыс. 817 грн. С полученными таким путем средствами подозреваемая совершала финансовые операции, в частности - использовала для погашения своих кредитных займов.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 209, (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие проведено Тростянецким отделением полиции Ахтырского ОП ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.