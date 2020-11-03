Сумскому музею нужны деньги, чтобы купить гривни УНР Пропагандист истории культуры Константин Аленинский, в рамках проекта Ассоциации арт-локаций Сумщины для пополнения экспозиции обратился к землякам.

«Краудфандинг. Делаю такое впервые, послушал несколько советов - говорят, работает! Тестирую. Ситуация такова: под Глуховом Сумской области создают небольшой музей "Художественная гостиная Нарбутов" (Нарбутовка /ныне Первомайское Березовской ОТГ), нашли помещение, сделали ремонт, со всей страны высылают литературу о Нарбуте, уже есть несколько экспонатов. Важная составляющая будущего музея - деньги и почтовые марки Украинской Народной Республики 1918 года, дизайн которых разработал Георгий Нарбут! Именно эти деньги надо купить за современные деньги. Прошу всех неравнодушных людей помочь в решении этого вопроса. Карта "ПриватБанка" 4149 4391 0560 6150 Аленинский К.В.».

P.S. "Художественная гостиная семьи Нарбутов" планирует открыться в начале 2021 года. 9 марта 1886 г. в Нарбутовке родился Георгий Нарбут. Такая купюра, как на фото - в хорошем состоянии - стоит примерно 1500 грн. "Нарбутовских" купюр несколько, эта самая известная + почтовые марки.