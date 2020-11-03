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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10291

Сумскому музею нужны деньги, чтобы купить гривни УНР

Пропагандист истории культуры Константин Аленинский, в рамках проекта Ассоциации арт-локаций Сумщины для пополнения экспозиции обратился к землякам.

«Краудфандинг. Делаю такое впервые, послушал несколько советов - говорят, работает! Тестирую. Ситуация такова: под Глуховом Сумской области создают небольшой музей "Художественная гостиная Нарбутов" (Нарбутовка /ныне Первомайское Березовской ОТГ), нашли помещение, сделали ремонт, со всей страны высылают литературу о Нарбуте, уже есть несколько экспонатов. Важная составляющая будущего музея - деньги и почтовые марки Украинской Народной Республики 1918 года, дизайн которых разработал Георгий Нарбут! Именно эти деньги надо купить за современные деньги. Прошу всех неравнодушных людей помочь в решении этого вопроса. Карта "ПриватБанка" 4149 4391 0560 6150 Аленинский К.В.».

P.S. "Художественная гостиная семьи Нарбутов" планирует открыться в начале 2021 года. 9 марта 1886 г. в Нарбутовке родился Георгий Нарбут. Такая купюра, как на фото - в хорошем состоянии - стоит примерно 1500 грн. "Нарбутовских" купюр несколько, эта самая известная + почтовые марки.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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