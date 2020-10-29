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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37733

На Сумщине женщина оставила новорожденного ребенка в выгребной яме

Событие произошло в одном из сел Середина-Будского района еще в начале сентября этого года.

Местная жительница, скрыв свою беременность, родила ребенка в домашнем уличном туалете и оставила его в нечистотах. На следующий день после родов день она вместе со своим знакомым тайком похоронила новорожденного. Местные полицейские установили этот факт и открыли уголовное производство.

Гражданке 35 лет, она злоупотребляет спиртными напитками, ведет антиобщественный образ жизни. Это ее первый ребенок.

По словам самой женщины, кто отец малыша - она не знает. И сам ребенок ей не нужен.

Полицейским женщина рассказала, что о своей беременности узнала на последних сроках. Родная сестра, которая приезжала к ней в гости, обратила внимание на размер и характерные шевеление ее живота.

Свое «интересное» положение женщина скрывала от односельчан до последнего, объясняя свою полноту болезнью печени.

В день родов ей стало плохо и очень захотелось в туалет. Там она и родила, оставив малыша в выгребной яме. А уже на следующий день обратилась за помощью к своему 61-летнему знакомому. Последний достал из нечистот неживое дитя. И вместе они похоронили его напротив двора женщины.

«Об этом факте наши сотрудники узнали от местного населения, - рассказывает Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Несмотря на объяснения женщины, односельчане догадывались о ее беременности. Когда большой живот внезапно исчез, а ребенка никто так и не увидел - это вызвало у них определенные подозрения».

Правоохранители провели проверку и обнаружили, что женщина на соответствующий учет к медикам не становилась. А общение с ней и ее знакомым подтвердило мнение местных жителей.

Сейчас полицейские изъяли остатки ребенка и направили их на экспертное исследование. По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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